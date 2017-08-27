Глава Пентагона привез военное оборудование для ВСУ – Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают «с пустыми руками». Министр обороны (Дж.Мэттис ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — сказал он.

«Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история», — добавил спецпредставитель США.

Спецпредставитель США также заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.