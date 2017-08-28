Мариуполь без футбола не остался, а «Шахтер» вернулся на первое место

В Премьер-лиге состоялись пять из шести матчей — как и ожидалось «Динамо» на игру в Мариуполе не явилось.

Скандал в прифронтовом городе таки произошел и пришедшие на матч «Мариуполь» — «Динамо» болельщики эту игру так и не увидели. Зато они стали свидетелями другого поединка — с местной командой сразились ветераны украинского футбола. Сборная звезд, пусть уже не таких молодых, как соперники, дала бой мариупольцам и, проигрывая по ходу встречи 0:2, сумела отыграться — 2:2. В составе ветеранов на поле вышли Шуховцев, Шевчук, Езерский, Свидерский, Цихмейструк, Ващук, Шелаев, Назаренко, Косырин, Полтавец, Маркевич и др. Что касается забитых мячей, то у хозяев поля отличились Авагимян и Борячук, а у гостей — Косырин и Шелаев. Ну а чем завершится скандальная ситуация с неявкой столичных футболистов на игру, мы сообщим после решения соответствующих инстанций.

«Шахтер» на выезде одолел «Верес» — 2:1. Горняки пропустили уже на 2-й минуте (Федорчук), а отыграться смогли лишь после перерыва (на 54-й минуте счет сравнял Марлос). Победу же горнякам принес едва вышедший на замену Дентиньо, который забил на 88-й минуте.

В других матчах «Заря» разгромила «Черноморец» — 5:0 (Фрейтас (2), Гречишкин, Гордиенко, Караваев), а «Александрия» дома уступила «Ворскле» — 0:1 (Ребенок). О результатах субботних игр мы уже сообщали.