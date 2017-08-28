Православные и греко-католики отмечают Успение Богородицы

В один из двунадесятых праздников православные просят помощи и заступничества у Пресвятой Богородицы.

Верующие 28 августа отмечают великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник православной и католической церквей посвящен воспоминанию о смерти (успении) Божией Матери, в православии принадлежит к числу двунадесятых.

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалим, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

В этот день верующие просят помощи и заступничества у Пресвятой Богородицы, читают молитвы и акафисты, посвященные ей.

В народе праздник называют Первой Пречистой, Вторая Пречистая отмечается 21 сентября, а Третья –14 октября.

Согласно народным приметам, если на Первую Пречистую хорошая погода — вся осень будет хорошая.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Украинская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Успение 28 августа по юлианскому календарю. Католическая церковь и ряд православных церквей празднуют 15 августа по григорианскому календарю (новому стилю).

ZN,UA