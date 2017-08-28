Журналисты нашли особняк Виктора Януковича под Москвой

О месте жительства бывшего президента стало известно со слов Кобзона. Янукович обитает за огромным забором около знаменитого поселка Переделкино.

На днях депутат Госдумы Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по словам певца-политика, проживает Виктор Янукович.

Журналист Валерий Калныш опубликовал и конкретный адрес экс-главы государства – улица Лесная 25,Б, село Баковка, Московская область.

Корреспондент «Страны» отправилась туда, чтобы проведать Виктора Федоровича.

Поселок Баковка находится в 20 минутах езды от Москвы. Добраться туда просто. Сначала — по одной из главных магистралей российской столицы – Кутузовскому проспекту, который продолжается Можайским шоссе. Если свернуть направо, можно попасть в так называемую Рублевку – поселки по Рублево-Успенскому шоссе.

Именно это направление – западное – считается самым элитным.

На въезде в Баковку дислоцируется военный объект – 1я гвардейская танковая краснознаменная армия, а немного поодаль – тренировочная база ФК «Ломокотив».

Ни гипермаркертов, ни даже мелких магазинов тут нет. Вероятно, местные жители, судя по роскоши их особняков, туда не ходят.

Лесная 25, Б – мы у цели. Первое впечатление однозначное – это не дом Януковича. Несмотря на наличие забора и камер видеонаблюдения (они здесь буквально через каждый метр), жилье кажется в целом скромным. И, главное, окна – полностью просматриваемые и, соответственно, простреливаемые с улицы, – находка для снайпера.

Звоним в двери. Через десять минут колотим в них кулаком. Еще через десять минут, уже от безнадежности, начинаем скандировать: «Виктор, выходи!».

На крик реагируют все местные собаки и мужчина лет тридцати пяти, вышедший из соседнего дома: «Ты че так орешь-то? К ученому пришла? Ну, так нет его».

В голове сразу всплывает картинка из «Джентльменов удачи» и Профессора.

«Не совсем к ученому, — говорю. — Меня интересуют дачи Кобзона и Януковича». Мужчина кивает головой в сторону: «Вон – один, вон – второй», и хлопает своей массивной калиткой, прекратив разговор.

Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, что были обнародованы. Правильный адрес Януковича — Лесная 21-а.

Дача депутата Госдумы – весьма приличная. Дача Януковича – настоящий космос.

За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа — то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие «Охрана» МВД России. Интернет не ловит.

На наши звонки в дверь реакции не следует.

Принимаем решение объехать территорию в поисках хоть одной живой души. Спустя двадцать минут встречаем парня на велосипеде – строителя Вазгена. Однако он оказывается не совсем компетентным собеседником в нашей теме – фамилия «Янукович» ему не сказала ни о чем.

Пытаемся остановить редкие проезжающие автомобили, но они не спешат тормозить, недовольно сигналя нашему скромному такси. Единственной, кто уделил нам пару минут, оказалась молодая женщина. Она, слегка опустив окно своего внедорожника, внимательно нас выслушала, но сказала лишь одну фразу: «Попробуйте съездить в храм».

Выехав из Баковки, мы сразу оказались в поселке с названием, знакомом уху людей, интересующихся русской классикой прошлого века, — Переделкино. Здесь такие же новомодные особняки, но кое-где есть и старенькие домики с вывесками – дом-музей Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Корнея Чуковского. Они, по-видимому, сохранили свой облик с того времени, когда в них жили поэты.

Въезд на территорию храма общий с Переделкинским кладбищем. Сразу после «здравствуйте» местный рабочий выдает: «Могила Бориса Пастернака — прямо 50 метров и 5 метров налево, белый большой памятник».

На вопрос, не посещал ли ее бывший президент Украины, мужчина отмахивается: «Да разные тут бывают: и иностранные туристы, и мажоры с охраной. Сомневаюсь, что они читали Пастернака, да хотя какая мне разница». На могиле Пастернака – пусто. Неподалеку на небольшом лугу пасутся козы и коровы.

Единственный работающий храм – совсем новый – Спаса Преображения Господня. И несколько еще закрыты – они на реставрации. Некоторые храмы неизвестно, закрыты или нет, но доступа к ним нет – они за забором.

Служители храма и охрана, на наш вопрос, является ли Виктор Янукович их прихожанином, отвечают уклончиво: «У нас много разных прихожан, и благотворителей много. Тех, кто вносит щедрые пожертвования, вписывают золотыми буквами. Можете пойти и почитать фамилии. Но все чаще люди от памятной надписи отказываются, не нужно им это».

Имени бывшего президента Украины там ожидаемо не оказалось. Видимо, излишняя публичность ему сейчас некстати.

Стоит отметить, что данный район считается элитным. Дома с земельными участками тут продаются по 2-5 миллионов долларов. По крайней мере именно по такой цене их можно найти на российских сайтах объявлений.

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