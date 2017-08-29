Перемирие нарушено более 600 раз, а ответный огонь также запрещен — ОБСЕ

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало применять ответный огонь.

По его словам, любой огонь, без исключения, является нарушением режима прекращения огня. Хуг подчеркнул, что когда стороны ведут огонь, сложно определить кто именно начал стрельбу, поэтому любое ведение огня должно быть остановлено.

Тем временем, «школьное» перемирие уже было нарушено более 600 раз нарушили . По этому поводу Александр Хуг также выразил обеспокоенность.

«Противоборствующие стороны продолжают применять тяжелое вооружение, разрушая объекты гражданской инфраструктуры и ставя под угрозу жизнь мирного населения», — сказал он.

Кроме того, Хуг сообщил, что с начала этого года и до 25 августа зафиксировано уже 362 жертвы среди гражданского населения.

Ранее «Кочегарка» писала, что за период с начала года по 21 июля ОБСЕ зафиксировало и подтвердило более 320 случаев жертв среди мирного населения. Согласно информации месячной давности, 59 человек были убиты, еще около 260 — ранены.