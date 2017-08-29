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В Бахмуте Порошенко открыл общежитие горловского иняза

Вторник, 29 августа, 2017

Президент Украины Петр Порошенко открыл в городе Бахмут общежитие для студентов и преподавателей Горловского института иностранных языков государственного высшего учебного заведения «Донбасского государственного педагогического университета». Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко вручил подарочный сертификат, осмотрел помещения общежития, а также пообщался с преподавателями и студентами института.

«Вы здесь являетесь связью и с Горловкой, и с неподконтрольной частью Донбасса. Вы символ европейского вектора развития нашего государства», — подчеркнул он.

Также глава добавил, что Украине в восстановлении Донбасса помогают международные партнеры и агентства.

В свою очередь директор Горловского института иностранных языков Евгения Белицкая отметила, что «этого события коллектив заведения ждал три года».

Проект создания общежития направлен на решение проблемы предоставления жилья студентам и преподавателям перемещенного Горловского института иностранных языков, а также переселенцам из зоны АТО.

Реконструкция помещения под общежитие была начата в октябре 2015 года, сметная стоимость объекта составляет 20,2 млн грн (90% средств направлено из Государственного фонда регионального развития, 10% — из местного бюджета).

Newsone



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