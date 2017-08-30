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СБУ заявила о разоблачении администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях

Среда, 30 августа, 2017

Служба безопасности Украины в течение августа разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях и задержала их, сообщает пресс-центр СБУ.

В течение последнего месяца лета сотрудники СБУ прекратили деятельность пророссийских пропагандистов в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях, которые поддерживали антиукраинские сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Основной задачей задержанных в СБУ называют создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны, призывы к свержению конституционного строя, государственной власти и нарушению территориальной целостности в стране. Во время обысков по местам проживания фигурантов дел сотрудники спецслужбы изъяли компьютеры, мобильные телефоны с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыли ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие. В целом в течение 2014-2017 годов СБУ зарегистрировала 72 уголовных производства, по материалам досудебных расследований следователей СБ Украины вынесено более шестидесяти приговоров лицам, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

112.ua



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