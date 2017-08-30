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Украина готовится признать РФ страной-агрессором

Среда, 30 августа, 2017

Проект закона о реинтеграции Донбасса законодательно позволит признать РФ страной-агрессором. Об этом заявила депутат Ирина Луценко, передает УНИАН.

«Самое важное, что введено, какие новеллы введены в этом проекте закона? В первую очередь, первый раз на законодательном уровне будет введено понятие, что РФ является страной-агрессором. Это важно для нас и для наших партнеров. Мы впервые с этим определились, и это не означает, что мы объявляем войну России, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Тут четко определены международные пункты, дающие нам возможность формулировать это», – говорит депутат.

Помимо этого, благодаря положениям документа о реинтеграции Донбасса Украина сможет ссылаться на ст. 51 Устава ООН относительно самообороны.

«Это значит, что Украина имеет право самообороняться. Еще раз – не война, а самооборона. Это для того, чтобы МВФ давал нам средства, это для инвесторов», – добавила Луценко.

АСН



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