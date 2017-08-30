«Красный Крест» помогает искать пропавших без вести на Донбассе россиян и украинцев: телефоны «горячей линии»

Международный Комитет Красного Креста помогает в поисках пропавших без вести в связи с конфликтом на востоке Украины, — сообщается на сайте организации.

Показательно, что речь идет как об украинских гражданах, так и о гражданах России. Кроме того, МККК готов помогать разыскивать родных и близких, пропавших без вести на всей территории Донбасса.

Все, кто нуждается в помощи по поиску пропавших без вести лиц, могут обратиться в МККК по телефонам горячей линии: Киев 0-800-300-155; Донецк 0-800-300-185; Луганск 0-800-300-195; Москва +7 495 626 54 26.