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Луценко о своей заплате в 94 000 грн: «Я эти деньги отрабатываю!»

Четверг, 31 августа, 2017

Повышение зарплаты работникам прокуратуры, которое согласовало Минсоцполтики, подтвердил сам генеральный прокурор Юрий Луценко. Он считает такую позицию справедливой.

- С началом моей работы на должности Генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы, — написал Юрий Луценко в «Фейсбук». – В прошлом году правоохранители выявили и отправили в суд 1739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 миллиардов гривен. За полугодие 2017 года мы отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд. грн.

По мнению генерального прокурора, этого вполне достаточно, чтобы оправдать повышение зарплат.  Итак, теперь прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать ежемесячно 20 — 34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной прокуратуры получит 14 — 26 тыс. грн (было 9 — 14).

- Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов. Следовательно, я получу за август 94 тыс. грн (было 49 тыс. грн), — похвастался Юрий Луценко. — Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю.

В качестве компенсации за свою большую зарплату генпрокурор пообещал ежемесячно передавать 24 тыс. грн на благотворительные цели раненым бойцам АТО.

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