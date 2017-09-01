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«Ситуация на Донбассе — это тикающая бомба»

Пятница, 1 сентября, 2017

 Глава ОБСЕ напомнил об угрозе экологической катастрофы.

Экологическая ситуация на Донбассе из-за продолжающихся военных действий находится на грани катастрофы, что представляет огромную опасность и для других регионов. Такое мнение высказал действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в интервью изданию Politico.

По словам Курца, конфликт на востоке Украины не только «загрязняет политическую среду между Киевом и Москвой», но потенциально может стать источником «загрязнения в буквальном смысле», поскольку продолжение боевых действий несет прямую угрозу хранилищам хлора, химическим и металлургическим заводам, опасным объектам хранения отходов и угольным шахтам.

«Ситуация [в Донбассе] — это тикающая бомба. Из-за маленького расстояния между населенными пунктами, которые находятся под контролем разных сторон конфликта, инцидент на одной стороне линии соприкосновения неизбежно затронет людей, живущих на другой стороне и за ее пределами», — сказал Курц. Он напомнил о ситуации, когда в начале этого года в результате обстрелов пострадало здание фильтровальной станции в Донецке, где хранятся 7 тонн газообразного хлора.

«Если бы она взорвалась, то последствия были бы катастрофическими», — подчеркнул глава ОБСЕ.

Экологические загрязнения «не знают границ», следовательно, все проживающие в регионе должны быть заинтересованы в предотвращении экологической катастрофы, считает Курц. «В случае если химикаты попадут в реки или грунтовые воды, это коснется сотен тысяч людей, — сказал он. — Затопление угольных шахт может привести к загрязнению водоснабжения и разорит сельское хозяйство даже в соседней России».

В связи с этим глава ОБСЕ призвал стороны конфликта «держаться подальше» от промышленных объектов. «Они должны рассматриваться в качестве безопасных зон. Каналы связи должны быть установлены в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Должны быть доступны адекватные аварийные службы и оборудование», — отметил он.

Стороны конфликта должны забыть о политике и сосредоточиться на судьбе людей пострадавших районов, уверен Курц. Контактная группа, по его словам, поддерживает этот подход и будет обсуждать эти вопросы на предстоящих встречах. «Чтобы достичь мира на востоке Украины, стороны должны прекратить стрельбу. Хорошим началом для этого могло бы стать прекращение огня рядом с объектами жизнеобеспечения», — подчеркнул глава ОБСЕ.

Страна.ua



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