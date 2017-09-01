В новом сезоне УХЛ примут участие 6 клубов, а в Дружковке стартует Открытый кубок Донбасса

Наблюдательный совет Украинской хоккейной лиги утвердил состав участников чемпионата сезона-2017/18.

В нем примут участие шесть команд: «Белый Барс» (Белая Церковь), «Волки» (Бровары), «Галицкие Львы» (Новояворовск), «Динамо» (Харьков), «Донбасс» (Донецк) и «Кременчук» (Кременчуг).

Тем временем, сегодня, 1 сентября, в Дружковке стартует шестой розыгрыш главного предсезонного турнира — Открытого кубка Донбасса. Участниками Donbass Open Cup-2017 станут четыре клуба: «Белый Барс», «Динамо», «Кременчук» и хозяева турнира — ХК «Донбасс».