Санкции с России будут сняты после перехода Донбасса под контроль Украины

Санкции с России будут сняты, когда исчезнет надобность в них — будут выполняться Минские договоренности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, — сообщает »Коммерсант».

«Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», — сказала Меркель.

«Это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики», — назвала Меркель плюсы вероятной отмены ограничительных мер.

Также канцлер сказала, что верит в возможность донбасского урегулирования в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.