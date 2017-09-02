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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в полном объеме вступило в силу‍

Суббота, 2 сентября, 2017

1 сентября Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в полном объеме вступило в силу. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер Владимир Гройсман.

«Я поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в Европейский Союз. Это очень важный этап двусторонних отношений», – пишет он.

Владимир Гройсман напомнил также, что более полутора лет работает экономическая часть Соглашения об ассоциации — касательно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Я рад отметить, что за это время Евросоюз стал главным торговым партнером Украины», – сообщается глава правительства. По его словам, сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами. За первое полугодие этого года экспорт товаров и услуг в Европейский Союз вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $9,4 млрд.

АСН



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