Фронтовая Горловка: в одной из лучших школ набрали всего один первый класс из 18 детей

В ОШ №1 в Горловке набрали всего один первый класс из 18 детей.

«Эта школа до 2014 года была одной из самых многочисленных. Здесь было две смены, потому что не было возможности вместить всех детей. Школа считалась очень сильной и сюда стремились отдать ребят со всего города.

Сейчас удалось набрать всего один класс первоклассников», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ в горловских школах все учебники, кроме украинского языка — московских издательств. Год выпуска — 2015 и 2016.

Питание младших классах для детей остается бесплатное. А вот с 5 класса должны будут оплачивать перекус в школе родители. Из расчета 27 рублей в день.



Gorlovka.ua