Фронтовая Горловка: «перемирили» весь вечер

На окраинах Горловки вновь гремят бои.

О них местные жители начали сообщать после наступления темноты. По их словам, сначала прогремел громкий «бах» — «отработали по беспилотнику». В то же время на севере уже было неспокойно.

Спустя час горожане рассказали о перестрелках на юго-западе. Стрекотали пулеметы и на северных окраинах. В этом районе продолжали периодически стрелять на протяжении всей ночи. Продолжились боестолкновения и сегодня ранним утром.

Несмотря ни на что, «школьное» перемирие все же снизило активность боевых действий в регионе, хотя неспокойная обстановка сохраняется под Авдеевкой и Ясиноватой, в окрестностях аэропорта, горячо и на мариупольском направлении.