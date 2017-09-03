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Фронтовая Горловка: «перемирили» весь вечер

Воскресенье, 3 сентября, 2017

На окраинах Горловки вновь гремят бои.

О них местные жители начали сообщать после наступления темноты. По их словам, сначала прогремел громкий «бах» — «отработали по беспилотнику». В то же время на севере уже было неспокойно.

Спустя час горожане рассказали о перестрелках на юго-западе. Стрекотали пулеметы и на северных окраинах. В этом районе продолжали периодически стрелять на протяжении всей ночи. Продолжились боестолкновения и сегодня ранним утром.

Несмотря ни на что, «школьное» перемирие все же снизило активность боевых действий в регионе, хотя неспокойная обстановка сохраняется под Авдеевкой и Ясиноватой, в окрестностях аэропорта, горячо и на мариупольском направлении.



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