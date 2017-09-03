Сборная Украины одержала важную победу над Турцией

Судейские ошибки и слабая игра в атаке команды Луческу помогли украинцам в Харькове.

В очередном матче отборочного цикла к чемпионату мира, который состоится летом в России, сборная Украины в блестящем стиле обыграла турков. Отметим, что в составе «жовто-блакитних» на поле вышли пять игроков «Шахтера»: вратарь Андрей Пятов, защитники Богдан Бутко и Сергей Кривцов, а также полузащитники Тарас Степаненко и Виктор Коваленко. С самого начала стало очевидно, что хозяева были максимально заряжены на победу и уже на 18-й минуте повели в счете — после серии передач мяч оказался у Ярмоленко и тот спокойно переправил его в ворота соперника. Нужно признать, в этом моменте арбитры не увидели положение «вне игры», в котором находился новоиспеченный нападающий дортмундской «Боруссии». Ошиблись они и под занавес первого тайма, Коноплянка чуть выпустил за линию, но не услышав свистка, продолжил борьбу, отдал пас на Ярмоленко и тот, убрав на замахе двоих защитников, снова не промахнулся.

После перерыва подопечные Андрея Шевченко уже играли по счету, а сборная Турции по большому счету так ничего и не создала. 2:0 — важная победа украинцев, которые после неожиданной победы Финляндии над Исландией (1:0) и недоигранного из-за дождя матча Хорватия — Косово, поднялись на первую строчку турнирной таблицы группы I.

Украина -14

Хорватия -13

Исландия — 13

Турция — 11

Финляндия — 4

Косово — 1

Командам осталось сыграть еще три поединка, ближайший Украина проведет 5 сентября в Исландии.

Из других результатов выделим разгромные победы французов, испанцев и датчан над голландцами (4:0), итальянцами (3:0) и поляками (4:0) соответственно. Победы Болгарии над Швецией — 3:2, Люксембурга над Беларусью — 1:0, а также ничью Грузии и Ирландии — 1:1, Греции и Эстонии — 0:0.