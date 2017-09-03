 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Сборная Украины одержала важную победу над Турцией

Воскресенье, 3 сентября, 2017

Судейские ошибки и слабая игра в атаке команды Луческу помогли украинцам в Харькове.

В очередном матче отборочного цикла к чемпионату мира, который состоится летом в России, сборная Украины в блестящем стиле обыграла турков. Отметим, что в составе «жовто-блакитних» на поле вышли пять игроков «Шахтера»: вратарь Андрей Пятов, защитники Богдан Бутко и Сергей Кривцов, а также полузащитники Тарас Степаненко и Виктор Коваленко. С самого начала стало очевидно, что хозяева были максимально заряжены на победу и уже на 18-й минуте повели в счете — после серии передач мяч оказался у Ярмоленко и тот спокойно переправил его в ворота соперника. Нужно признать, в этом моменте арбитры не увидели положение «вне игры», в котором находился новоиспеченный нападающий дортмундской «Боруссии». Ошиблись они и под занавес первого тайма, Коноплянка чуть выпустил за линию, но не услышав свистка, продолжил борьбу, отдал пас на Ярмоленко и тот, убрав  на замахе двоих защитников, снова не промахнулся.

После перерыва подопечные Андрея Шевченко уже играли по счету, а сборная Турции по большому счету так ничего и не создала. 2:0 — важная победа украинцев, которые после неожиданной победы Финляндии над Исландией (1:0) и недоигранного из-за дождя матча Хорватия — Косово, поднялись на первую строчку турнирной таблицы группы I.

Украина  -14

Хорватия -13

Исландия — 13

Турция — 11

Финляндия — 4

Косово — 1

Командам осталось сыграть еще три поединка, ближайший Украина проведет 5 сентября в Исландии.

Из других результатов выделим разгромные победы французов, испанцев и датчан над голландцами (4:0), итальянцами (3:0) и поляками (4:0) соответственно. Победы Болгарии над Швецией — 3:2, Люксембурга над Беларусью — 1:0, а также ничью Грузии и Ирландии — 1:1, Греции и Эстонии — 0:0.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования