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«Банда утюгов»: Последний смертный приговор в Украине

Воскресенье, 3 сентября, 2017

В конце 80-х в Донбассе орудовала безжалостная троица, которая не жалела ни стариков, ни детей.

На следственном эксперименте главарь банды Сергей Данильченко рассказывал, как они расправлялись со своими жертвами.

Донецкий край всегда привлекал криминальные элементы. Здесь было чем поживиться: шахты и крупные предприятия обеспечивали безбедную жизнь не только их руководителям, но и простым работникам. Магнитофоны, холодильники, украшения становились добычей воров и грабителей. Горловка не была исключением. В 60-х город зажиточных шахтеров и химиков превратился в настоящую воровскую малину. Добропорядочные горожане пошучивали: «Ростов — папа, Одесса — мама, а Горловка — талантливая дочка». В ­80-е ­здесь стало и вовсе страшно: по городу и области прокатилась волна зверских грабежей. Жертв жестоко пытали, а затем убивали. Чтобы выяснить, кто совершает нападения, следователям пришлось потратить долгих четыре года.

Днем — пожарные, ночью — убийцы

Основателем безжалостной банды и ее бессменным лидером был 22-летний Сергей Данильченко по прозвищу Кувалда. Несмотря на молодой возраст, парень имел две ходки на зону, обе — за разбой. Еще будучи школьником, Сергей промышлял мелкими кражами, а вот грозную кличку получил уже в колонии: удар у парня был крепкий, не зря занимался карате. Проверить свою силу в очередной раз Данильченко решился после второго срока, в 1984 году. Оказавшись на свободе, вместе с «соседом» по камере поехали в Одесскую область. Там, по сведениям подельника, жила пара зажиточных пенсионеров: баба Нина и дед Сергей. Старушку уже давно приковал к кровати паралич, супруг ухаживал за ней и успевал вести небольшое хозяйство.

Грабители нагрянули в дом ночью. Одним ударом Данильченко намертво уложил хозяина, затем принялся за его жену. Вначале ее били, а потом приставили раскаленный утюг к лицу. Обнаружив, что добыча составляет всего лишь 300 рублей, задушили женщину подушкой и поспешили убраться. При этом напарник Данильченко, которому тот приказал покончить с жертвой, на минуту замешкался: бабу Нину он знал с детства, та всегда угощала мальчишку фруктами из сада. Эта минутная заминка не понравилась Данильченко. Своему товарищу из тюрьмы он больше не доверял, а тот, будто почуяв угрозу собственной жизни, вскоре сбежал от Кувалды.

Чтобы не вызывать подозрений, грабитель устроился в пожарную часть № 81 Горловки. А через несколько месяцев Данильченко сдружился с коллегой-пожарным Геннадием Житником по прозвищу Хлыст. Тот тоже имел за плечами срок, что, впрочем, не помешало ему работать начальником караула.

Днем парни вели себя образцово-показательно, спасали от огня имущество и жизни, а ночью — это самое имущество и жизни отбирали. Уже в 1985 году бандитам стало тесновато в родной Горловке, и Данильченко с Житником решили «подзаработать» в Сочи. Курортный город манил отдыхающими с толстыми кошельками. Однако их целью были не карманы приезжих, а прибыль тех, кто сдавал им жилье у моря.

Очередную жертву Данильченко выслеживал несколько дней, затем нагрянул к ней вместе с Житником.

- Почем квартиру сдаете, хозяюшка? — произнес Данильченко и тут же приставил к шее немолодой женщины нож.

- Не убивайте, бога ради! — начала просить та в ответ. — Все отдам, только не убивайте.

Из ящика в комоде арендодательница достала деньги. Но их оказалось меньше, чем рассчитывали грабители.

- Давай еще, старуха! Или тебе жить расхотелось? — пригрозил пожарный-бандит.

Та, снова порывшись в комоде, выложила на стол еще одну пачку. Хлыст тут же накинул на ее шею петлю и начал душить.

Старушке повезло, она выжила, но находилась в таком шоке, что не смогла описать нападавших. Оперативники пытались по горячим следам найти преступников, однако все попытки были тщетными.

Милицейская маскировка

Чуть позже к Данильченко и Житнику примкнул Валерий Синилов, также работающий в пожарной части. Все вместе промышляли не только в Сочи, но и в Адлере, Москве, в родной Горловке и по всей Донецкой области. Действовали всегда по одному и тому же сценарию: узнавали, у кого могут быть деньги и ценности, заявлялись ночью домой, жестоко пытали и убивали. При этом пострадавшие, как правило, сами открывали дверь преступникам. Это настораживало следователей. Ночью открывать незнакомым людям попросту было опасно. Значит, было что-то, что внушало доверие?

Этим что-то, как выяснится уже при задержании, была милицейская форма. Ее грабители брали у родственника Хлыста, работавшего милиционером, а корочки у всех были служебными. Следовательно, заподозрить, что за дверью стоит не доблестный блюститель порядка, а грабитель-изверг, не мог никто.

Не мог предположить, что за дверью стоит его смерть, и заведующий одного из донецких пивбаров Леонид Бондарь. Двум мужчинам в милицейской форме он не задумываясь открыл двери и моментально получил удар в подбородок. Связав жертву, Житник с Данильченко стали пытать его, требуя деньги. Бондарь через полчаса после пыток утюгом скончался от болевого шока, но где деньги — не сказал. Пришлось дожидаться его жену с работы, за ней следил Синилов.

Женщину мучили долго, а затем повесили на трубе отопления. Прихватив с собой 600 рублей и кое-какие вещи, преступники ушли, а в полночь дом Бондаря запылал. Тушить пожар приехал как раз караул Данильченко. Тушили тщательно, чтобы уничтожить все улики. Поначалу пожар списали на несчастный случай, и только после ареста бандитов экспертная комиссия установила, что это был поджог и двойное убийство.

Чтобы не сильно светиться в УССР, Сергей с товарищами периодически наведывались в курортные города РФ. После арендодателей переключились на тех, кто давал объявления о продаже заграничных мебельных «стенок» и видеомагнитофонов. Созванивались с продавцами, назначали встречу, а по приезде пытали и убивали. Так поплатилась жизнью жительница Сочи, причем грабители не пожалели даже ее 10-летнего сына. Обоих безжалостно убили, прихватив трофеи — видеомагнитофон, импортные шампуни, алкоголь и блок американских сигарет. Чуть позже пустые пачки из-под сигарет, которые служили «украшением» советского интерьера, станут неопровержимой уликой совершенного преступления.

ФИНАЛ

От преступников отреклись даже родственники

Последнее убийство банда совершила в Горловке — в 1988 году ими был убит один из руководителей шахты имени Ленина. В ЦК Компартии Украины стукнули кулаком по столу и пообещали отобрать партбилеты у всей милицейской верхушки Донецкой области. К тому времени горловские пожарные, живущие на широкую ногу, стали вызывать сильное подозрение даже у местного угрозыска. В поисках грабителей-извергов сбились с ног не только лучшие следователи Донецкой области, но и сочинские, и московские оперативники. Вскоре троицу повязали, на квартире у любовницы Данильченко обнаружили все драгоценности, магнитофоны и те самые опустошенные пачки из-под американских сигарет.

Со следствием Данильченко сотрудничал, во время следственных экспериментов в подробностях рассказывал и показывал, как и чем пытали жертву. При этом ни доли раскаяния в глазах убийцы не было.

В 1989 году Донецкий областной суд приговорил всех троих членов банды к расстрелу. Преступники надеялись на помилование, однако Верховный суд Украины оставил приговор без изменения. Это был последний смертный приговор в Украине, приведенный в исполнение. Хоронить этих нелюдей отказались даже ближайшие родственники. Где покоятся останки «банды утюгов» — неизвестно никому.

КП в Украине



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