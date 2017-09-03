«Банда утюгов»: Последний смертный приговор в Украине

В конце 80-х в Донбассе орудовала безжалостная троица, которая не жалела ни стариков, ни детей.

Донецкий край всегда привлекал криминальные элементы. Здесь было чем поживиться: шахты и крупные предприятия обеспечивали безбедную жизнь не только их руководителям, но и простым работникам. Магнитофоны, холодильники, украшения становились добычей воров и грабителей. Горловка не была исключением. В 60-х город зажиточных шахтеров и химиков превратился в настоящую воровскую малину. Добропорядочные горожане пошучивали: «Ростов — папа, Одесса — мама, а Горловка — талантливая дочка». В ­80-е ­здесь стало и вовсе страшно: по городу и области прокатилась волна зверских грабежей. Жертв жестоко пытали, а затем убивали. Чтобы выяснить, кто совершает нападения, следователям пришлось потратить долгих четыре года.

Днем — пожарные, ночью — убийцы

Основателем безжалостной банды и ее бессменным лидером был 22-летний Сергей Данильченко по прозвищу Кувалда. Несмотря на молодой возраст, парень имел две ходки на зону, обе — за разбой. Еще будучи школьником, Сергей промышлял мелкими кражами, а вот грозную кличку получил уже в колонии: удар у парня был крепкий, не зря занимался карате. Проверить свою силу в очередной раз Данильченко решился после второго срока, в 1984 году. Оказавшись на свободе, вместе с «соседом» по камере поехали в Одесскую область. Там, по сведениям подельника, жила пара зажиточных пенсионеров: баба Нина и дед Сергей. Старушку уже давно приковал к кровати паралич, супруг ухаживал за ней и успевал вести небольшое хозяйство.

Грабители нагрянули в дом ночью. Одним ударом Данильченко намертво уложил хозяина, затем принялся за его жену. Вначале ее били, а потом приставили раскаленный утюг к лицу. Обнаружив, что добыча составляет всего лишь 300 рублей, задушили женщину подушкой и поспешили убраться. При этом напарник Данильченко, которому тот приказал покончить с жертвой, на минуту замешкался: бабу Нину он знал с детства, та всегда угощала мальчишку фруктами из сада. Эта минутная заминка не понравилась Данильченко. Своему товарищу из тюрьмы он больше не доверял, а тот, будто почуяв угрозу собственной жизни, вскоре сбежал от Кувалды.

Чтобы не вызывать подозрений, грабитель устроился в пожарную часть № 81 Горловки. А через несколько месяцев Данильченко сдружился с коллегой-пожарным Геннадием Житником по прозвищу Хлыст. Тот тоже имел за плечами срок, что, впрочем, не помешало ему работать начальником караула.

Днем парни вели себя образцово-показательно, спасали от огня имущество и жизни, а ночью — это самое имущество и жизни отбирали. Уже в 1985 году бандитам стало тесновато в родной Горловке, и Данильченко с Житником решили «подзаработать» в Сочи. Курортный город манил отдыхающими с толстыми кошельками. Однако их целью были не карманы приезжих, а прибыль тех, кто сдавал им жилье у моря.

Очередную жертву Данильченко выслеживал несколько дней, затем нагрянул к ней вместе с Житником.

- Почем квартиру сдаете, хозяюшка? — произнес Данильченко и тут же приставил к шее немолодой женщины нож.

- Не убивайте, бога ради! — начала просить та в ответ. — Все отдам, только не убивайте.

Из ящика в комоде арендодательница достала деньги. Но их оказалось меньше, чем рассчитывали грабители.

- Давай еще, старуха! Или тебе жить расхотелось? — пригрозил пожарный-бандит.

Та, снова порывшись в комоде, выложила на стол еще одну пачку. Хлыст тут же накинул на ее шею петлю и начал душить.

Старушке повезло, она выжила, но находилась в таком шоке, что не смогла описать нападавших. Оперативники пытались по горячим следам найти преступников, однако все попытки были тщетными.

Милицейская маскировка

Чуть позже к Данильченко и Житнику примкнул Валерий Синилов, также работающий в пожарной части. Все вместе промышляли не только в Сочи, но и в Адлере, Москве, в родной Горловке и по всей Донецкой области. Действовали всегда по одному и тому же сценарию: узнавали, у кого могут быть деньги и ценности, заявлялись ночью домой, жестоко пытали и убивали. При этом пострадавшие, как правило, сами открывали дверь преступникам. Это настораживало следователей. Ночью открывать незнакомым людям попросту было опасно. Значит, было что-то, что внушало доверие?

Этим что-то, как выяснится уже при задержании, была милицейская форма. Ее грабители брали у родственника Хлыста, работавшего милиционером, а корочки у всех были служебными. Следовательно, заподозрить, что за дверью стоит не доблестный блюститель порядка, а грабитель-изверг, не мог никто.

Не мог предположить, что за дверью стоит его смерть, и заведующий одного из донецких пивбаров Леонид Бондарь. Двум мужчинам в милицейской форме он не задумываясь открыл двери и моментально получил удар в подбородок. Связав жертву, Житник с Данильченко стали пытать его, требуя деньги. Бондарь через полчаса после пыток утюгом скончался от болевого шока, но где деньги — не сказал. Пришлось дожидаться его жену с работы, за ней следил Синилов.

Женщину мучили долго, а затем повесили на трубе отопления. Прихватив с собой 600 рублей и кое-какие вещи, преступники ушли, а в полночь дом Бондаря запылал. Тушить пожар приехал как раз караул Данильченко. Тушили тщательно, чтобы уничтожить все улики. Поначалу пожар списали на несчастный случай, и только после ареста бандитов экспертная комиссия установила, что это был поджог и двойное убийство.

Чтобы не сильно светиться в УССР, Сергей с товарищами периодически наведывались в курортные города РФ. После арендодателей переключились на тех, кто давал объявления о продаже заграничных мебельных «стенок» и видеомагнитофонов. Созванивались с продавцами, назначали встречу, а по приезде пытали и убивали. Так поплатилась жизнью жительница Сочи, причем грабители не пожалели даже ее 10-летнего сына. Обоих безжалостно убили, прихватив трофеи — видеомагнитофон, импортные шампуни, алкоголь и блок американских сигарет. Чуть позже пустые пачки из-под сигарет, которые служили «украшением» советского интерьера, станут неопровержимой уликой совершенного преступления.

ФИНАЛ

От преступников отреклись даже родственники

Последнее убийство банда совершила в Горловке — в 1988 году ими был убит один из руководителей шахты имени Ленина. В ЦК Компартии Украины стукнули кулаком по столу и пообещали отобрать партбилеты у всей милицейской верхушки Донецкой области. К тому времени горловские пожарные, живущие на широкую ногу, стали вызывать сильное подозрение даже у местного угрозыска. В поисках грабителей-извергов сбились с ног не только лучшие следователи Донецкой области, но и сочинские, и московские оперативники. Вскоре троицу повязали, на квартире у любовницы Данильченко обнаружили все драгоценности, магнитофоны и те самые опустошенные пачки из-под американских сигарет.

Со следствием Данильченко сотрудничал, во время следственных экспериментов в подробностях рассказывал и показывал, как и чем пытали жертву. При этом ни доли раскаяния в глазах убийцы не было.

В 1989 году Донецкий областной суд приговорил всех троих членов банды к расстрелу. Преступники надеялись на помилование, однако Верховный суд Украины оставил приговор без изменения. Это был последний смертный приговор в Украине, приведенный в исполнение. Хоронить этих нелюдей отказались даже ближайшие родственники. Где покоятся останки «банды утюгов» — неизвестно никому.

КП в Украине