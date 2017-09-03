Вступил в силу закон о введении биометрического контроля для иностранцев

Указ Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины» вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, правительство на протяжении месяца примет меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации

Кабмин также обязан проработать механизм внедрения процедуры въезда и выезда с территории Украины, в том числе граждан РФ по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель. Также кабмин обязан до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, Кабмин должен обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

NewsOne