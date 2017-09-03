Фронтовая Горловка: на КПВВ продолжают выявлять нарушителей

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда пресекли несколько попыток незаконного перемещения товаров через линию разграничения.

Во время осмотра автомобиля «Mercedes», на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную Киеву территорию, пограничники вместе с работниками ГФС обнаружили в салоне автомобиля средства видеонаблюдения – 8 видеокамер и сопутствующие к ним товары, на сумму 7 тысяч грн.

Также на ближайшем от Горловки КПВВ пресечены две попытки незаконного перемещения одежды и косметики на общую сумму почти 120000 грн.

В еще одном автомобиле под обшивкой салону пытались перевезти одежду на общую сумму более 24 тысяч гривен.

Транспортными средствами граждане пытались через «Новотроицкое» и «Майорск» незаконно перевезти товары народного потребления, более 400 рамок для номерных знаков автомобиля и бытовую технику на общую сумму около 65000 грн.

Нарушителей и выявленный груз передали представителям ГФС для принятия правовых решений.

Кроме того, в пресс-службе ГПСУ сообщили о регулярных попытках граждан Украины «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждения.

На свои пропозиции они получили отказ, после чего нарушителей передали представителям Нацполиции в Донецкой области, подчеркнули в ведомстве.