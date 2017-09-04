Фронтовая Горловка: на северных окраинах «бахало» по полной…

Вечером в окрестностях города вновь гремели бои.

Стрелять начали ближе к 20 час. Огонь велся как на севере/северо-западе, так и на юго-западе. на участке от Майорска до Зайцево кроме стрелкового различного калибра активно применялись минометы и бронетехника. В дальнейшем, интенсивность боя лишь нарастала, а сами обстрелы продолжались, как минимум, до 22 час., но и позднее, периодически были слышны «бахи» на окраинах.

Снова неспокойно было в районе Ясиноватой и Авдеевки, под Марьинкой и на мариупольском направлении.