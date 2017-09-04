ОБСЕ не удалось запустить беспилотник над Ясиноватой

Вооруженный член «ДНР» не пропустил наблюдателей СММ ОБСЕ через свой пост в Ясиноватую. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Вооруженные лица воспрепятствовали проезду патруля СММ через блокпост, расположенный к северо-западу от подконтрольной «ДНР» Ясиноватой. Наблюдатели намеревались осуществить полет мини-БПЛА в этом районе, о чем Миссия заблаговременно уведомила Совместный центр контроля и координации (СЦКК). СММ проинформировала о случившемся СЦКК», — говорится в отчете.

Несколькими днями ранее в ОБСЕ уже сообщали о запрете сторонников «ДНР» при попытке наблюдателей запустить беспилотник над Донецкой фильтровальной станцией.

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