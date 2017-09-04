СБУ хочет запретить депутатам поездки в Россию

Запретить депутатам поездки в Россию предлагает руководитель СБУ Василий Грицак.

Народные избранники, политики и общественники, по его мнению, должны нести уголовную ответственность за пребывание на территории РФ. Об этом Грицак заявил, комментируя введение биометрического контроля для иностранцев.

«Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями», — сказал глава СБУ Василий Грицак.

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