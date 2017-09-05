Германия выделит еще 6,5 млн евро для поддержки проектов Красного Креста на востоке Украины

Федеральное правительство Германии выделит Украине дополнительно 6,5 млн евро на поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

«Таким образом совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро. Германия оказывает финансовую поддержку многочисленным гуманитарным мероприятиям в рамках проекта «МККК — помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине», проводимой в основном в Восточной Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжения, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и восстановление семейных связей, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и много другого.

В посольстве подчеркивают, что указанные мероприятия делают важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта в восточной Украине.

Целевой группой являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что недавно Германия значительно увеличила финансирование гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ в Украине.

ОстроВ