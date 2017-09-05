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Германия выделит еще 6,5 млн евро для поддержки проектов Красного Креста на востоке Украины

Вторник, 5 сентября, 2017

Федеральное правительство Германии выделит Украине дополнительно 6,5 млн евро на поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

«Таким образом совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро. Германия оказывает финансовую поддержку многочисленным гуманитарным мероприятиям в рамках проекта «МККК — помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине», проводимой в основном в Восточной Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжения, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и восстановление семейных связей, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и много другого.

В посольстве подчеркивают, что указанные мероприятия делают важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта в восточной Украине.

Целевой группой являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что недавно Германия значительно увеличила финансирование гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ в Украине.

ОстроВ



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