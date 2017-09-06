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Фронтовая Горловка: весь день «шумел» юго-запад

Среда, 6 сентября, 2017

Стреляли в окрестностях города с самого утра.

Как рассказали местные жители, 5-го сентября ранним утром неспокойно было на западном направлении, откуда на протяжении двух часов доносились нечастые «бахи».

Затем горловчане рассказали уже вечером про бой на южных окраинах. По их словам, он не был интенсивным, но напоминал о себе отдаленными отголосками войны практически весь день.

После наступления темноты ситуация не изменилась: юго-запад продолжал «шуметь». Уже после полуночи периодически стреляли на севере Горловки.

Неспокойно было и под Донецком, где днем было относительно тихо, а вот вечером «»перемирие» вновь гремело на окраинах.



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