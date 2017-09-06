Памяти Сергея Дуброва

5 сентября на 63-м году жизни после продолжительной болезни скончался Сергей Юрьевич Дубров, ветеран органов местного самоуправления. Об этом сообщает сайт горадминистрации от «ДНР».

«Родился Сергей Юрьевич 14 февраля 1955 г. в селе Ханженково Макеевского района Донецкой области. После окончания ДПИ и получения специальности горного инженера-электромеханика, с 1977-го по 1998-й год Сергей Юрьевич трудился в тресте «Горловскуглестрой». В шахтостроительном управлении № 10 данного треста он работал на должностях горного мастера и механика участка, в аппарате треста занимал должности старшего инженера по охране труда и технике безопасности, заместителя секретаря парткома. С 1989 года работал в ШСУ № 3 треста на должностях руководителя производственно-технического отдела, заместителя главного инженера по производству, главного инженера, руководителя управления.

В мае 1998-го года С.Ю.Дубров пришел работать в органы местного самоуправления и посвятил 13 лет своей жизни служению жителям города.

С 1998 года по 2001 год занимал должность заместителя головы Центрально-Городского районного совета г. Горловки; в период с 2001 по 2011 год – должность заместителя Горловского городского головы, курировал вопросы торговой сферы и агропромышленного комплекса в городе.

Ответственное отношение к своим обязанностям, добросердечность и уважительность к коллегам характеризовали Сергея Юрьевича за время его работы в Горловском городском совете.

Сотрудники ценили Сергея Юрьевича за его деловые качества и умение достигать поставленных целей.

Заслуги Сергея Юрьевича по праву отмечены ведомственными, городскими наградами – был награжден настольной медалью им. П. Н. Горлова.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича, всем, кто его уважал, ценил и любил.

Наша добрая память будет вечной», — говорится в сообщении.

Прощание с С.Ю.Дубровым состоится 6 сентября в 13.45 по адресу: улица Ленина, 26/1 (патологоанатомическое бюро города Горловка).Сергей Юрьевич прожил честную и достойную жизнь, был уважаемым человеком в городе.