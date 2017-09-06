Эйфория продолжалась недолго: Украина опустилась на 4-е место

В блестящем стиле обыграв несколько дней Турцию, в Исландии команда Шевченко продемонстрировала блеклую игру.

Первый тайм больше запомнился позиционной борьбой и прошел практически без голевых моментов, а вот после перерыва хозяевам поля удался «быстрый» гол. Пятов столкнулся с соперником и упал, а Сигурдссону оставалось лишь катнуть мяч в пустые ворота, что он и сделал. Украинцы бросились оспаривать этот гол, но судья посчитал, что нарушения не было. Спустя 20 минут самый дорогой игрок исландцев оформил «дубль» и установил итоговый счет — 2:0.

В свою очередь, Турция обыграла Хорватию и максимально вернула интригу в борьбу за выход в финальную часть турнира.Теперь у хорватов и исландцев по 16 очков, на два меньше у турков и украинцев. Эта четверка и продолжит биться за заветные путевки на чемпионат мира.

Украине в оставшихся двух матчах необходимо побеждать и Косово, и Хорватию, что впрочем совсем не гарантирует первое место в группе.