Фронтовая Горловка: блоггер сообщил о кадровых изменениях во власти

Как написал на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин, на аппаратном совещании в горадминистрации от «ДНР» озвучили новое кадровое назначение — вместо Юрия Трунова возглавлявшего управление экономики более 10 лет назначена Анна Ставицкая.

О последней удалось узнать что она горловчанка, в 2004 году закончила Горловский автомобильно-дорожный институт, позднее получила второе высшее образование в Киеве. С 2004 года работала в планово-экономическом отделе в Киевской районной администрации Донецка.