Реформа образования: в Раде объяснили нюансы важного закона

Документ разрабатывался два года и учитывает сейчас более двух третей предложенных в него поправок.

Законопроект №3491-д «Об образовании», который нарабатывался два года, позволит создать в Украине новое, современное образование. Об этом рассказал первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Александр Спиваковский.

По его словам, комитет Рады по вопросам науки и образования сделал все для того, чтобы услышать всех экспертов и создать условия для «абсолютно прозрачного, честного, конкурентного обсуждения».

«Больше всего вопросов возникало по 12-летнему обучению, языку, профессионально-техническому образованию, техникумам и вопросам финансирования», – рассказал замглавы профильного комитета.

Спиваковский отметил, что, благодаря совместной работе министра образования, народных депутатов и экспертов появился документ, который учитывает 1098 поправок – «то есть 70% того, что предложили, мы учли».

«Это большой шаг в развитии системы образования», – отметил Спиваковский.

Замглавы комитета подчеркнул, что 12-летнее обучение начнется с 6 лет: «Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 19 лет, не соответствует действительности».

«Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов – 6500 грн. Мы мотивируем молодых людей идти учиться на педагогические специальности», – подчеркнул Спиваковский.

По его словам, данный законопроект даст возможность через десять лет построить современную школу, в которой будет обеспечена диверсификация идеологии новой украинской школы и идеология авторских школ, «чтобы учитель сам имел возможность выбирать».

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