Фронтовая Горловка: ночью прогремел мощный взрыв

На окраинах города полной тишины по-прежнему нет.

Днем несколько раз были слышны автоматные и пулеметные очереди на севере, а вечером о неинтенсивных боевых действиях сообщали жители юго-западных и западных жилмассивов. Ближе к 22 час. они рассказали об одиночном «бахе», после которого многие ощутили вибрацию в своих домах и квартирах.

Также появилась информация, что накануне ночью в Зайцево один из боеприпасов прилетел во двор жилого дома, в результате чего его побило осколками.

На других участках линии разграничения также без существенных изменений. Продолжаются бои под Донецком и Мариуполем.