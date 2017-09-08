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СММ ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов на Донбассе

Пятница, 8 сентября, 2017

При этом члены миссии продолжала следить за ситуацией в школах у линии соприкосновения с обеих сторон.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 70 взрывов в Донецкой области и 40 — в Луганской 6 сентября. Об этом говорится в отчете миссии на ее официальном сайте.

Также сообщается, что наблюдатели миссии продолжили следить за районами разграничения сил и средств у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (все — Луганская область), но при этом доступ членам миссии оставался ограниченным во всех 3 зонах разъединения.

СММ зафиксировала оружие в нарушение линий вывода возле Шимшиновки и Бугаевки (обе — Луганская область).

Миссия также облегчила и контролировала ремонт и техническое обслуживание трубопровода «Горловка — Торецк» (Донецкая область) и тепловой электростанции в Счастье (Луганская область).

112.ua



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