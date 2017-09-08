Нацгвардии расширяют полномочия, правозащитники бьют тревогу

В Раде готовится скандальный законопроект, который может делегировать Нацгвардии права полиции.

Среди законопроектов, которые стоят на очереди у отдохнувших депутатов, есть и такой, который конкретизирует и расширяет полномочия Национальной гвардии. Документ сейчас обрабатывается в профильном комитете и вскоре может быть вынесен на голосование. Правозащитники бьют тревогу: военизированное подразделение хотят направить на ущемление прав и свобод мирных граждан! Есть ли повод для волнений, разбиралась «КП» в Украине».

У полиции – город, у жандармов — провинция

Помимо охраны стратегических объектов, конвоирования заключенных, борьбы с террористическими проявлениями и участия в сопротивлении внешней вооруженной агрессии, авторы законопроекта хотят наделить Национальную гвардию всеми полномочиями, которые имеет сейчас Национальная полиция. Начиная от обычного патрулирования улиц и заканчивая правом составлять административные протоколы, доставлять нарушителей в участки, проводить осмотр личных вещей.

Аналитики экспертной группы «Полиция под контролем», мнение которых поддерживает украинский омбусмен Валерия Лутковская, считают, что это неправильно. Во-первых, Нацгвардия станет дублировать действия полицейских, внося дисбаланс в координацию охраны порядка, во-вторых, военизированное подразделение не может выполнять сервисную функцию по обеспечению прав граждан.

- Если обратиться к мировому опыту, то наша национальная гвардия являет аналогом французской жандармерии. Это военизированное формирование, которые также выполняют правоохранительные функции. Даже имеет свое следствие и экспертные лаборатории. Но во Франции есть одна особенность, которой нет у нас: национальная жандармерия там в ответе за провинции, полиция – за крупные города, — говорит полковник запаса Игорь Соколов, много лет прослуживший во внутренних войсках. – То есть, речь идет не о дублировании, а о разделении функций.

В Украине на Национальную гвардию возложено очень много задач. Сектор, который можно назвать правоохранительным, составляет порядка 30%.

- Если эту часть бойцов Нацгвардии направить в сельскую местность, где порой нет даже участковых, а разгул преступности огромен, эффект был бы, — считает наш эксперт. – Но не уверен, что авторы законопроекта об этом задумывались.

Кто лучше подготовлен

Один из веских аргументов правозащитников состоит в том, что полицейские худо-бедно проходят перед службой специальную подготовку – изучают законы, права человека, имеют цель закрепить в профессии. И даже при этом от граждан много жалоб на их действия. Нацгвардейцы, которых призывают на срочную службу, являются «временщиками». Они подчиняются командам начальства, не имеют навыков коммуникации с населением и не связывают текущие задачи с будущими перспективами.

- Это заблуждение. Все, кто призван на срочную службу, также проходят обучение. И курс подготовки несложно подкорректировать с учетом новой специфики, — говорит Игорь Соколов. – Хочу заметить, что новобранцы не выходят на патрулирование одни. Их сопровождают контрактники, люди с опытом. А подготовка у гвардейцев сейчас в некоторых вопросах на голову выше, чем в новой полиции.

Свободы – понятие относительное

Противники законопроекта в том виде, в котором он есть, утверждают, что привлечение к охране порядка Нацгвардии, которую готовят для борьбы с терроризмом и участия в боевых действиях, противоречит нормам Конституции Украины, запрещающим задействовать военные подразделения для ограничения прав и свобод граждан.

- Ограничение прав и свобод – это относительное понятие. Права ограничивает суд. А правоохранители только задерживают нарушителей. Если нацгвардеец стоит на блок-посту и проверяет документы, это тоже можно расценить, как ограничение свобод, хотя на самом деле речь идет об обычной работе, — комментирует полковник запаса. – Согласен, что Национальная гвардия является преемником наших внутренних войск. Однако и раньше бойцов ВВ привлекали к охране футбольных матчей, они стояли в оцеплении во время митингов и во многом подменяли собой милицию-полицию. И сейчас их выводят на площади, на улицы, когда необходимо усилить меры безопасности. От взрыва гранаты под Радой 31 августа 2015 года погибли гвардейцы. И никто тогда не говорил, что они ограничивали чьи-то свободы.

Не закон, а внутренние инструкции

К слову, именно митинги стали основным поводом для разговоров. Законопроект закрепляет за гвардейцами возможность определять расстояние между своей цепью и демонстрантами. Если протестующие нарушат условную границу, бойцы автоматически получают право применять спецсредства против людской толпы.

- А вот это большая ошибка — вносить подобное положение в закон, – говорит ветеран внутренних войск. – Идею, вероятно, «слизали» из устава французской жандармерии, но там норма прописана очень тщательно и относится только к исключительным случаям. Во Франции охраной порядка во время митингов занимается полиция. Жандармов привлекают для усиления – если происходят массовые беспорядки или погромы. Как действовать в таких случаях, гласят внутренние инструкции, а не закон.

Вызвавший дискуссию законопроект очевидно будет дорабатываться. Но в одном наш эксперт точно прав: полиция сегодня не справляется с валом преступности, который захлестнул страну и с тем количеством оружия, которое бродит по рукам. Нужно искать выход.

КП в Украине