Фронтовая Горловка: в пятницу стреляли весь день

8-го сентября окрестности города «шумели» практически без перерыва.

С самого утра «бахи» были слышны на западных окраинах, а север в это время сначала «отозвался» стрелковым, а вскоре также также загрохотал.

Около полудня местные жители сообщили о возобновлении боев. Спустя час они рассказали о мощном взрыве, а еще минут через тридцать о возгорании за ж/м Комсомольский.

Ближе к 17 час. горожане рассказали о стрельбе на севере/северо-западе. К 18 час. в районе Зайцево и Гольмовского, кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения, применялись уже и минометы.

В дальнейшем, боевые действия становились лишь активнее и ситуация на севере продолжала накаляться. Кроме того, после наступления темноты серьезно начало греметь с южной стороны и если здесь со временем все стихло, то север продолжал периодически шуметь на протяжении всей ночи.

Не стало тихо здесь и сегодня утром. Мало того, местные жители рассказали об очередном мощном «бахе», который прогремел здесь буквально час назад…

Продолжаются бои также и на донецком и на мариупольском направлении.