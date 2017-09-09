В центре Киева взорвался автомобиль. Есть жертвы

Инцидент произошел на улице Павла Скоропадского, что неподалеку от Бессарабского рынка.

Как сообщают СМИ, в момент взрыва в машине находилось три человека, управлял авто Темур Махаури — член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО на стороне Украины и известен как кровный враг главы Чечни — Рамзана Кадырова. От полученных травм он скончался в больнице.

Кроме него в машине находились еще два человека. Женщина в крайне тяжелом состоянии доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи, состояние ребенка удовлетворительное, он не получил серьезных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Комментируя ситуацию, в полиции заявили, что в машину было заложено взрывное устройство.