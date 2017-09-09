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«Донбасс» начал чемпионат с победы над «Кременчуком»

Суббота, 9 сентября, 2017

Перед стартом поединка состоялась торжественная церемония открытия сезона.

В пятницу 8 сентября прошлогодние финалисты – «Донбасс» и «Кременчук» – открыли новый сезон Украинской хоккейной лиги. Перед стартом поединка состоялась торжественная церемония открытия сезона.

В последний раз между собой «Донбасс» и «Кременчук» сыграли меньше недели назад в рамках турнира Donbass Open Cup – тогда дончане лишь в третьем периоде распечатали ворота Никиты Петленко.

Напомним, что в июле в чемпионате хотели участвовать восемь команд, но к старту подошли только шестеро.

«Донбасс» – «Кременчук» – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайба: 1:0 Шпак (Матвиенко, Рубан), 08:02, 2:0 Мостовой (Савченко, Захаров), 18:36, 2:1 Боевых, 24:24, 3:1 Шпак (Коренчук), 24:48, 3:2 Наливайко, 29:46, 4:2 Свищев (Ворона), 50:50, 5:2 Григорьев (Коренчук), 55:21.

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