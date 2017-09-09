Горловский машзавод в управление Государственной иновационной компании

Горловский машиностроительный завод и схожий по производству завод «Донецкгормаш» с 1 сентября перешли в управление Государственной инновационной компании с председателем правления по имени Артем Вовк. Об этом говорится в указе главы ДНР Александра Захарченко, опубликованного на сайте самопровозглашенной республики.

Согласно тексту документа, ГП «Горловский машиностроительный завод» и ГП «Донецкгормаш» переходят в полное управление Государственной инновационной компании. Руководитель предприятия должен утвердить уставные документы двух заводов, а также имеет возможность осуществлять другие действия для исполнения указа Захарченко.

Инвентаризацию на территории Горлвского машзавода и «Донецкгормаша» совместно с новой управляющей компанией должен провести Фонд госимущества ДНР.

Указ был подписан Захарчено 1 сентября и уже вступил в силу.

Горловский машзавод временно прекратил работу летом 2014 года в связи с боевыми действиями в Горловке. Позже компания-владелец завода заявила о его захвате вооруженными людьми. Возможность запуска Горловского машиностроительного завода обсуждалась с 2015 года. В мае 2016 года в «ДНР» приняло решение о вводе временной администрации на предприятие. Первое обсуждение запуска машзавода в прошло в начале лета 2016 года, когда в Горловкуприехал министр промышленности ДНР Алексей Грановский. Позже уже сам Захарченко обещал, что завод запустят до конца 2016 года, но этого так и не произошло.

В 2017 году Грановский пояснял, что запустить завод не удается из-за отсутствия технической документации для производства оборудования.

TGorlovka