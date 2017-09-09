На водоводе Горловка — Торецк завершены ремонтные работы

Специалисты Часовоярского РПУ закончили ремонтные работы на поврежденном участке водовода «Горловка — Торецк» диаметром 900 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

Напомним, длительное время не было возможности начать ремонт данного объекта, находящегося в так называемой «серой зоне» из-за отсутствия гарантий безопасности. По этой причине терялись огромные объемы воды, а жители Торецка испытывали ее острый дефицит. 21 августа после получения разрешения на выполнение ремонтных работ аварийные бригады Регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского РПУ приступили к работе. С 29 августа работы были приостановлены.

C 4 сентября после получения допуска ремонтные работы возобновились. Специалисты Часовоярского РПУ устранили три утечки в районе балки Блюма, шахты Гагарина и завода Стройдеталь. 5 сентября ремонтными бригадами Регионального управления по эксплуатации канала было ликвидировано 5 утечек, Часовоярским РПУ — 15 повреждений в районе села Раменское. 6 сентября было устранено еще 12 повреждений и водовод был запущен в работу. Во время работ на объекте присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ.