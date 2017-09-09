Премьер-лига, 8-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня двумя матчами, в одном из которых «Шахтер» сыграет с «Зарей», возьмет свое начало очередной тур.

Менее чем через час в Харькове на поле стадиона «Металлист» выйдут две команды с неподконтрольной Киеву части Донбасса — «Шахтер» и «Заря». Год назад это бесспорно был бы центральный матч тура, но в этом сезоне пока луганская команда не блещет и пока занимает непривычное для себя 7-е место, хотя в предыдущем туре подопечным Вернидуба удалось разгромить «Черноморец» со счетом 5:0. В другом матче дня в Полтаве встретятся команды, занимающие 3-ю и 4-ю строчку турнирной таблицы.

9 сентября, суббота



17.00, «Шахтер» — «Заря», Футбол 2

19.30, «Ворскла» — «Олимпик», Футбол 2

10 сентября, воскресенье



14.00, «Звезда» – «Черноморец», Футбол 1

17.00, «Карпаты» — «Верес», Униан

17.00, «Сталь» – «Мариуполь», Футбол 1

19.30, «Динамо» — «Александрия», 2+2