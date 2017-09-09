Премьер-лига, 8-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 9 сентября, 2017
Сегодня двумя матчами, в одном из которых «Шахтер» сыграет с «Зарей», возьмет свое начало очередной тур.
Менее чем через час в Харькове на поле стадиона «Металлист» выйдут две команды с неподконтрольной Киеву части Донбасса — «Шахтер» и «Заря». Год назад это бесспорно был бы центральный матч тура, но в этом сезоне пока луганская команда не блещет и пока занимает непривычное для себя 7-е место, хотя в предыдущем туре подопечным Вернидуба удалось разгромить «Черноморец» со счетом 5:0. В другом матче дня в Полтаве встретятся команды, занимающие 3-ю и 4-ю строчку турнирной таблицы.
9 сентября, суббота
17.00, «Шахтер» — «Заря», Футбол 2
19.30, «Ворскла» — «Олимпик», Футбол 2
10 сентября, воскресенье
14.00, «Звезда» – «Черноморец», Футбол 1
17.00, «Карпаты» — «Верес», Униан
17.00, «Сталь» – «Мариуполь», Футбол 1
19.30, «Динамо» — «Александрия», 2+2