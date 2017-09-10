Миротворцы преткновения: что требует Украина, а на чем настаивает Россия

Киев и Москва разработали свои варианты введения миротворцев на Донбасс, которые намерены предложить Совбезу ООН.

Идея введении международных миротворцев на Донбасс, которой так долго противилась России, неожиданно вышла на стадию свой практической реализации. И сейчас Украина и Россия готовы представить Совету безопасности свои варианты резолюции по миротворческой миссии на Донбассе. И как ни странно ею может стать самый непроходимый раньше вариант – миротворческая миссия «голубых касок» ООН, а не более прогнозируемые полицейские миссия ОБСЕ, или миссия Евросоюза. Но несмотря на это у украинского и российского варианта резолюции по Донбассу есть свои существенные, а может даже и непреодолимые разногласия.

«У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант — работать на базе российского проекта. Это не значит, что там должно все остаться так, как они написали», — сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко

Украинский вариант: вывод войск РФ и никаких россиян в миротворческой миссии

Разработанный Киевом проект предполагает:

- Миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу;

- До развертывания миссии российские войска должны покинуть территорию ОРДЛО;

- Миссия «голубых касок» будет находиться на всей территории Донбасса;

- Миротворцы будут находится в первую очередь на российско-украинской государственной границе;

- На миротворцев будет возложено больше функций, чем охрана наблюдателей ОБСЕ.

«Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять», — заявил Владимир Ельченко.

- среди «голубых касок» не должно быть российских миротворцев.

«Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять», — пояснил украинский постпред в ООН.

- Отказ от согласования миссии с представителями ОРДЛО

«Мы не должны согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия», — заявил Владимир Ельченко.

Российский вариант: Миротворцы только после особого статуса и только на линии разграничения

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Разработанный Москвой проект предполагает:

- Миротворцы смогу войти на Донбасс только после предоставления особого статуса Донбассу по «формуле Штайнмаера»;

«Формула Штайнмайера» подразумевает не поочередное, а одновременное с выводом российских войск и техники предоставление особого статуса Донбассу и проведение там выборов.

- Миротворцы будут выполнять только функцию обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ;

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», – заявил Владимир Путин.

– Контингент ООН должен находиться только на линии разграничения и ни на каких других территориях;

- Введение миссии должно состояться после разведения сторон и отвода тяжелой техники;

- миротворческая миссия не может быть решена без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Мнение эксперта

Вадим Карасев, политолог

- Скорее всего это пока только проба тематики миротворцев на реакцию оппонента и союзников. Обе стороны в этих предложениях явно завысили свои требования. Но завышенная переговорная позиция – это классика переговоров. Для того чтобы получить желаемого, требуют большего. В результате приходят к какому-то промежуточному и компромиссному варианту. Например, требование Украины ввести миротворцев на всю зону конфликта, как и требование России о том, что они должны находится исключительно на линии конфликта – откровенно невыполнимы. Они не согласится на наш вариант, а мы – на их. Значит нужно будет искать какой-то промежуточный вариант. И здесь много будет зависеть от позиции США в лице Курта Волкера, Берлина и Парижа. Если будет достигнут какой-то компромисс, то можно ожидать каких- то подвижек по миротворцам, а значит и по общей ситуации на Донбассе.

И вряд ли Россия сможет навязать Украине свою вариант миротворческой миссии. Такой опасности сейчас нет. Такое могло бы стать только тогда, если бы США, Франция и Германия вместе поддержат кремлевский проект. Но этого не будет, так как там понимают положение дел. Наши западные союзники понимают, что, например, согласование миротворческой миссии с ОРДЛО невозможно, потому что это легализирует их статус.

Но также нельзя исключить, что появление украинской и российской резолюции о миротворцах является взаимный дипломатический троллинг, от которого ожидать чего-то не стоит. Но даже если и так, то ничего страшного не произойдет и стороны ничего не потеряют. Путину не нужно резких движений в преддверии президентской кампании. А Украина при сохранение нынешнего статус-кво на Донбассе, может получить от США летальное вооружение.

КП в Украине