ДТЭК увеличил добычу угля на 13% — до 15,2 млн тонн

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в январе-августе 2017 года увеличили добычу газовой марки угля на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба компании, рост добычи позволит максимально обеспечивать ТЭС украинским углем, чтобы снизить потребности в импортном топливе.

В рамках реализации программы по избавлению Украины от антрацитовой зависимости ДТЭК определил для себя украинский уголь как приоритетное топливо для производства электроэнергии. В связи с этим добывающим активам «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь» поставлена задача форсировано наращивать добычу угля марки Г.

Сейчас на ряде производственных подразделений компании наблюдается перевыполнение планов по проходке, а также добыче угля. Бригады ДТЭК настроены улучшать производственные показатели, чтобы энергетике страны хватало угля газовой марки.

«Наша программа позволяет комплексно подойти к проблеме зависимости Украины от антрацита. И рост добычи угля марки Г на шахтах ДТЭК дает весомое подспорье для решения этой проблемы. ДТЭК будет максимального снабжать ТЭС отечественным топливом в течение всего осенне-зимнего периода, что даст возможность уменьшать необходимость в импортном угле», — заявил директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш.

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