 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ДТЭК увеличил добычу угля на 13% — до 15,2 млн тонн

Воскресенье, 10 сентября, 2017

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в январе-августе 2017 года увеличили добычу газовой марки угля на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба компании, рост добычи позволит максимально обеспечивать ТЭС украинским углем, чтобы снизить потребности в импортном топливе.

В рамках реализации программы по избавлению Украины от антрацитовой зависимости ДТЭК определил для себя украинский уголь как приоритетное топливо для производства электроэнергии. В связи с этим добывающим активам «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь» поставлена задача форсировано наращивать добычу угля марки Г.

Сейчас на ряде производственных подразделений компании наблюдается перевыполнение планов по проходке, а также добыче угля. Бригады ДТЭК настроены улучшать производственные показатели, чтобы энергетике страны хватало угля газовой марки.

«Наша программа позволяет комплексно подойти к проблеме зависимости Украины от антрацита. И рост добычи угля марки Г на шахтах ДТЭК дает весомое подспорье для решения этой проблемы. ДТЭК будет максимального снабжать ТЭС отечественным топливом в течение всего осенне-зимнего периода, что даст возможность уменьшать необходимость в импортном угле», — заявил директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш.

UAprom.info



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования