«Шахтер» разобрался с «Зарей», а «Ворскла» обошла «Динамо»

В субботу в Премьер-лиге состоялись два матча.

В Харькове «Шахтер» первым пропустил, но успел отыграться еще до перерыва (Громов — Кривцов). Во втором тайме луганчанам пришлось больше обороняться, однако избежать поражения они не смогли. Сначала после прострела Исмаили мяч угодил в ногу защитнику, а затем — в ворота Лунина. За минуту до конца основного времени Тайсону удалась отличная передача и Бернарду оставалось лишь подставить ногу — 3:1.

В Полтаве «Ворскла» и «Олимпик» разошлись миром — 1:1 (Кравченко — Моха), его оказалось достаточно, чтобы полтавчане обошли по очкам «Динамо» и выйти на второе место в турнирной таблице.

Остальные поединки состоятся сегодня.