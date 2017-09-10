Усик победил Хука

Вчера вечером в Берлине состоялся бой Всемирной боксерской суперсерии WBSS между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком и немцем Марком Хуком.

Несколько первых раундов украинец приспосабливался к сопернику, а затем уже доминировал в ринге. К 10-му раунду соперник уже напропускал столько ударов, что бокс начал превращаться в избиение немца и когда тот пропустил очередную серию ударов, судья принял решение остановить бой.

Абсолютно залуженный выход в в полуфинал суперсерии, где теперь Александр Усик сразится с победителем встречи обладателя пояса WBC Майриса Бриедиса и Майка Переса.