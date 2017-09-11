Фронтовая Горловка: северные окраины продолжают «шуметь»

В основном, боевые действия происходили на севере.

В течение дня в районе Зайцево периодически было слышно стрелковое и гранатометы. Вечером в этой же стороне ситуация только усугубилась. Бои активизировались несколько севернее — на участке от Доломитного до Новолуганского практически до полуночи были слышны перестрелки и тяжелые «бахи».

Также местные жители сообщали, что слышали неинтенсивные боевые действия и с южной стороны.

В свою очередь, в СМИ появились сообщения , что накануне велся огонь (в т.ч. и из гранатометов) по дороге около КПВВ Майорск, из-за чего пропуск через линию разграничения пришлось приостановить на время обстрела.

Продолжают стрелять в окрестностях Донецка, под Авдеевкой, Верхнеторецким, Песками, Марьинкой, Павлополем, Коминтерново и Широкино. В поселке Ясный под Докучаевском обстрелами повреждены два жилых дома.