Премьер-лига: первая победа «Черноморца» и унижение «Карпат» во Львове

В чемпионате Украины по футболу завершились матчи 8-го тура.

Дома удалось победить лишь «Шахтеру» и «Динамо». О победе горняков над «Зарей со счетом 3:1 уже сообщалось. Что касается игры в Киеве, то здесь динамовцы разгромили «Александрию» — 3:0 (Хачериди, Мбокани, Цыганков), причем все голы были забиты во втором тайме в течение 15 минут. Стоит отметить, что это первая победа «Динамо» без Ярмоленко.

Еще в трех поединках победу праздновали гости. «Мариуполь» благодаря реализованному пенальти обыграл «Сталь» — 1:0. С таким же счетом «Черноморец» выиграл у «Звезды», взяв первые три очка в сезоне. Главная же сенсация произошла во Львове, где «Карпаты» проиграли дебютанту «вышки» «Вересу» с унизительным счетом 1:6!

Единственная ничья зафиксирована в Полтаве — «Ворскла» и «Олимпик» разошлись миром — 1:1.