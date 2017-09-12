Как списать налоговые долги предпринимателю-переселенцу?

Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» разработали инструкцию для предпринимателей, которые не могут выполнить свои обязательства перед государством из-за форс-мажорных обстоятельств на Востоке Украины, и, соответственно, не несут ответственности за это.

Согласно пункту 101.2.4. статьи 101 Налогового Кодекса Украины, налоговый долг, возникший из-за обстоятельств непреодолимой силы, подлежит списанию как безнадежный. Также согласно ст. 617 Гражданского Кодекса Украины, тот, кто нарушил обязательства, освобождается от ответственности перед контрагентом, если докажет, что это произошло по случаю или обстоятельствам непреодолимой силы.

Что считается форс-мажором. Чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые сделали объективно невозможным исполнение обязательств, а именно:

угроза войны,

вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта,

блокады,

военное эмбарго,

принудительное изъятие или захват предприятий,

реквизиция,

общественная демонстрация, блокада, забастовка,

авария, противоправные действия третьих лиц,

пожар, взрыв,

длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями решений и актами государственных органов власти, а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийным бедствием.

Что считается исключительным погодным условием и стихийным бедствием:

эпидемия,

сильный шторм,

заморозки,

землетрясение,

пожар,

засуха,

проседание, смещение и другие бедствия, указанные п.3.1. Регламента Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП).

Форс-мажорными могут признать и те обстоятельства, которые не указаны в перечне. Однако они должны соответствовать критериям форс-мажоров согласно Регламенту ТПП, не противоречить законодательству Украины и быть согласованными в договоре, контракте или соглашении.

Не считаются форс-мажорными обстоятельствами:

финансовый и экономический кризис,

дефолт,

рост официального и коммерческого курсов иностранной валюты к национальной валюте,

отсутствие на рынке товаров, нужных для выполнения обязательства и прочее.

Как доказать форс-мажор. Доказательством форс-мажорных обстоятельств является сертификат Торгово-промышленной палаты Украины. Торгово-промышленная палата Украины свидетельствует все форс-мажорные обстоятельства кроме договорных отношений, в которых стороны признали региональную ТПП органом, уполномоченным удостоверять форс-мажорные обстоятельства. Региональные ТПП могут свидетельствовать форс-мажорные обстоятельства почти по всем вопросам в компетенции ТПП Украины. Исключение – удостоверение форс-мажорных обстоятельств, касающихся обязательств по:

условиям внешнеторговых операций и международных договоров Украины;

условиям внешнеэкономических договоров, контрактов, типовых договоров, соглашений, в которых непосредственно предусмотрено отнесение такой функции в компетенцию ТПП Украины;

условиям договоров, контрактов, типовых договоров, соглашений между резидентами Украины, в которых непосредственно предусмотрено отнесение такой функции в компетенцию ТПП Украины.

Как подтвердить форс-мажор. Обратиться в ТПП по каждому отдельному договору, отдельному налоговому обязательству, исполнение которого стало невозможным из-за наличия форс-мажора. К каждому отдельному заявлению следует приложить отдельный комплект документов. Заявление подается по установленной ТПП Украины форме. Бланки заявлений есть на сайтах торгово-промышленных палат.

В заявлении, в частности, указывается:

какие именно обязательства невозможно выполнить в установленный срок вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств,

собственно форс-мажорные обстоятельства со ссылкой и предоставлением доказательств, началом их возникновения и сроком их действия,

контактные телефоны для связи, адрес,

способ получения сертификата: лично, по почте и так далее.

Заявление рассматривается, в зависимости от сложности и объема документов, в течение семи рабочих дней с момента обращения субъекта хозяйственной деятельности или в течение двадцати одного дня с обращения физического лица.

Виды заявлений о заверении форс-мажорных обстоятельств:

Заявление о заверении форс-мажорных обстоятельств лиц по договорным обязательствам.

Заявление о заверении форс-мажорных обстоятельств по налоговым обязательствам для продления предельных сроков (ст. 102 Налогового кодекса Украины) или для представления: налоговой декларации; заявлений о пересмотре решений контролирующих органов; заявлений о возврате излишне уплаченных денежных обязательств; отсрочки денежных обязательств или налогового долга (ст. 100 Налогового кодекса Украины).

Заявление о заверении форс-мажорных обстоятельств по налоговым обязательствам для списания безнадежного налогового долга.

Сертификат выдают в соответствии с утвержденными тарифами. С 15.06.2017 года действуют новые тарифы на его получение. Субъекты малого предпринимательства имеют право получить сертификат бесплатно согласно ст.14-1 Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине».

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