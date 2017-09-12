Как списать налоговые долги предпринимателю-переселенцу?

Вторник, 12 сентября, 2017
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» разработали инструкцию для предпринимателей, которые не могут выполнить свои обязательства перед государством из-за форс-мажорных обстоятельств на Востоке Украины, и, соответственно, не несут ответственности за это.
Согласно пункту 101.2.4. статьи 101 Налогового Кодекса Украины, налоговый долг, возникший из-за обстоятельств непреодолимой силы, подлежит списанию как безнадежный. Также согласно ст. 617 Гражданского Кодекса Украины, тот, кто нарушил обязательства, освобождается от ответственности перед контрагентом, если докажет, что это произошло по случаю или обстоятельствам непреодолимой силы.
Что считается форс-мажором. Чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые сделали объективно невозможным исполнение обязательств, а именно:
Что считается исключительным погодным условием и стихийным бедствием:
Форс-мажорными могут признать и те обстоятельства, которые не указаны в перечне. Однако они должны соответствовать критериям форс-мажоров согласно Регламенту ТПП, не противоречить законодательству Украины и быть согласованными в договоре, контракте или соглашении.
Не считаются форс-мажорными обстоятельствами:
Как доказать форс-мажор. Доказательством форс-мажорных обстоятельств является сертификат Торгово-промышленной палаты Украины. Торгово-промышленная палата Украины свидетельствует все форс-мажорные обстоятельства кроме договорных отношений, в которых стороны признали региональную ТПП органом, уполномоченным удостоверять форс-мажорные обстоятельства. Региональные ТПП могут свидетельствовать форс-мажорные обстоятельства почти по всем вопросам в компетенции ТПП Украины. Исключение – удостоверение форс-мажорных обстоятельств, касающихся обязательств по:
Как подтвердить форс-мажор. Обратиться в ТПП по каждому отдельному договору, отдельному налоговому обязательству, исполнение которого стало невозможным из-за наличия форс-мажора. К каждому отдельному заявлению следует приложить отдельный комплект документов. Заявление подается по установленной ТПП Украины форме. Бланки заявлений есть на сайтах торгово-промышленных палат.
В заявлении, в частности, указывается:
Заявление рассматривается, в зависимости от сложности и объема документов, в течение семи рабочих дней с момента обращения субъекта хозяйственной деятельности или в течение двадцати одного дня с обращения физического лица.
Виды заявлений о заверении форс-мажорных обстоятельств:
Сертификат выдают в соответствии с утвержденными тарифами. С 15.06.2017 года действуют новые тарифы на его получение. Субъекты малого предпринимательства имеют право получить сертификат бесплатно согласно ст.14-1 Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине».