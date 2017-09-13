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Украинцы стали в полтора раза чаще ездить в Россию

Среда, 13 сентября, 2017

Больше всего граждан Украины выехало в Польшу – почти 2,7 млн.

В первом полугодии 2017 года количество украинских туристов в Россию выросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.

Соответствующие показатели Госпогранслужбы опубликованы сегодня на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

При этом наибольшее количество украинцев за этот период выехало в Польшу – 4,341 млн, что на 45,4% меньше против первого полугодия 2016 года.

Топ-3 стран, куда выезжали украинские граждане за этот период, замыкает Венгрия – 1,447 млн, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя за этот срок.

По данным Госпогранслужбы, за первое полугодие в Украину всего въехало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше такого же показателя прошлого года.

На 55,3% возросло количество въехавших в Украину белорусов – до 1,048 млн за первое полугодие. Это 16,6% всех иностранцев, пересекших границу Украины. Треть всех иностранцев, которые въехали в Украину за указанный период – граждане Молдовы (2,013 млн). Однако эта цифра несущественно отличается от прошлогодних данных за этот же период – на 1,3% больше. Туристов из России стало больше на 4% – до 620,28 тыс.

Корреспондент



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