Фронтовая Горловка: активных боевых действий не наблюдалось

В очередной раз после наступления темноты горловчане начали рассказывать о стрельбе.

Во вторник они сообщали о неинтенсивных боях на севере и отдаленных звуках войны с юго-запада, причем это направление «шумело» как минимум до полуночи. В Ясиноватой вечером действительно было очень громко. Слышали боевые действия и жители Авдеевки. По их словам, бои гремели в стороне аэропорта. О сложной ситуации писали в соцсетях также пользователи из Донецка и Макеевки. Остается напряженной обстановка в районе Широкино.