Горловка к зиме готова — Приходько

Об этом сообщил и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

По его словам ,в этом году на сезонные работы было потрачено почти 330 млн. руб. Однако, в зимний период будут работать не все котельные города, что впрочем, никак не скажется на качестве предоставляемых услуг.

«Из 138 котельных, которые функционируют в Горловке, 135 уже полностью готовы к работе. Одна котельная в зайцевской школе № 15 запущена не будет — она разбита в результате боевых действий. Еще две котельные будут готовы к концу этой недели», — рассказал он.

«Что касается жилого фонда, то он готов на 100 %» — подчеркнул Приходько.