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Горловка к зиме готова — Приходько

Среда, 13 сентября, 2017

Об этом сообщил и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

По его словам ,в этом году на сезонные работы было потрачено почти 330 млн. руб. Однако, в зимний период  будут работать не все котельные города, что впрочем, никак не скажется на качестве предоставляемых услуг.

«Из 138 котельных, которые функционируют в Горловке, 135 уже полностью готовы к работе. Одна котельная в зайцевской  школе № 15 запущена не будет — она разбита в результате боевых действий. Еще две котельные будут готовы к концу этой недели», — рассказал он.

«Что касается жилого фонда, то он готов на 100 %» — подчеркнул Приходько.



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