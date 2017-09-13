С нового года должностные оклады украинских военных увеличатся в среднем в 4,5 раза

Размер дополнительных выплат составит 40%, вместо нынешних 85% оклада.

С 1 января 2018 года должностные оклады военных и оклады по воинскому званию будут привязаны к прожиточному минимуму и вырастут в среднем в 4,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Изменение принципа начисления денежного довольствия стало возможным в результате принятия Кабмином постановления «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц».

«Принятие постановления позволит с 1 января 2018 года установить зависимость размеров должностного оклада и оклада по воинскому званию прожиточного минимума», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны .

Отмечено, что при росте в Украине соцстандартов, автоматически будет увеличиваться размер должностного оклада и оклада по воинскому званию военнослужащих.

Кроме этого, вырастут должностной оклад и оклад по воинскому званию. Должностные оклады увеличатся в среднем в 4,5 раза. Например, должностной оклад стрелка был 530 грн — стал 2700 грн., командира танка был 720 грн. — стал 3170 грн., командира бригады был 1200 грн. — стал 7000 грн.

Размер оклада по воинскому званию «солдат» увеличился с 30 до 560 гривен, «майор» — с 125 до 1420 гривен. Таким образом, оклады по воинскому званию повышен в несколько раз.

Решение правительства, кроме этого уменьшает количество дополнительных надбавок и вознаграждений. Надбавки, таким образом, будут составлять 40% от зарплаты, а не 85%, как сейчас.

112.ua