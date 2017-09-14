На одно свободное рабочее место в Украине претендует четверо безработных

По сравнению с минувшим годом количество безработных сократилось на 12 %. Об этом заявили в пресс-службе Госслужбы занятости.

По состоянию на 1 сентября 2017-го года на одно свободное рабочее место претендовало четверо безработных (год назад — семь человек).

С начала года по сравнению с с аналогичным периодом 2016-го года количество трудоустроенных граждан выросла на 40 тысяч или 8 % и составила 537 тысяч человек.

Увеличилось и число вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости — их количество выросло на 43 % и составило 77 тысяч.

В ведомстве подчеркнули, что количество безработных за отчетный период сократилось «благодаря повышению результативности работы Госслужбы занятости в направлении оперативного трудоустройства граждан».